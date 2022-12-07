Семшов рассказал, кто выиграет ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о главных фаворитах ЧМ-2022.

«Футбол не обманешь — кто на нем больше сосредоточен, кто хочет и приехал решать футбольные дела, тот и добивается успехов. Кто думает немножко о других вещах, у того все идет кувырком.

Плюс у многих сборных какие‑то внутренние конфликты были. Это касается и Германии, и Бельгии, и других некоторых команд.

Так что ЧМ‑2022 выиграет кто‑то из тех, у кого в коллективе создана рабочая хорошая атмосфера. Этот фактор станет определяющим. Не нужно друг друга любить, но нужно уважать партнеров и соперников.

Бразилия, прежде всего. Все эти танцы, финты, атаки… Видно, какое удовольствие они получают от футбола. Думаю, в Хорватии хорошая внутренняя обстановка. Аргентина сплочена и сосредоточена на чемпионате мира. Они сплотились вокруг Лионеля Месси, у которого возможно последний такой турнир в карьере. А он сам создает ту атмосферу, которая нужна сборным для того, чтобы добиться результата» — приводит слова Семшова «КП Спорт».