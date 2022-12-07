Инфантино выказался об итогах группового этапа чемпионата мира в Катаре

Президент ФИФАсчитает групповой этап чемпионата мира в Катаре лучшим за всю историю мундиалей.

«У нас более двух миллиардов зрителей, что действительно невероятно. Два с половиной миллиона человек на улицах Дохи и несколько сотен тысяч каждый день на стадионах, все вместе, болеющие вместе, поддерживающие свои команды, фантастическая атмосфера, отличные голы, невероятное волнение и сюрпризы.

Больше нет маленьких или больших команд. Уровень очень и очень ровный. Также впервые в истории в плей-офф вышли сборные со всех континентов. Это показывает, что футбол становится по-настоящему глобальным. Я уверен, что мы достигнем пяти миллиардов зрителей по всему миру. Что касается посещаемости стадионов, стадионы заполнены почти в каждом матче», — цитирует Инфантино Marca.

Напомним, что в четвертьфинал прошли Португалия, Марокко, Франция, Англия, Нидерланды, Аргентина , Бразилия и Хорватия.