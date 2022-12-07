Газзаев: Испания наступила на те же грабли, что и четыре года назад в России

Известный российский тренерпрокомментировал поражение сборнойотв 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Испанцы проиграли марокканцам в серии пенальти.

«Считаю, сборная Испании сама виновата в поражении сборной Марокко. Такое ощущение, что самое главное в игре Испании — контроль мяча.

Они на протяжении всего матча контролировали игру, но практически ничего не создали у ворот Марокко. Когда можно было остро атаковать, они начинали вскрывать оборону за счет позиционной атаки. Но это еще и потому, что очень организованно играла сборная Марокко — они были острее в использовании контратак. Сейчас такой футбол.

Сборная Испания изначально была одним из фаворитов турнира: молодая, перспективная команда. Контроль ради контроля не приносит пользы. Нужно агрессивнее атаковать. В итоге испанцы наступили на те же грабли, что и четыре года назад в России», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, сборная Испании проиграла России в серии пенальти в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.