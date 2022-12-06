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    Жиру высказался о предстоящем сопернике в 1/4 финала ЧМ сборной Англии

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    Форвард сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Англии в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «В матче с Англией нам нужно будет надёжно работать в защите и не забывать про атаки.

    Англия — полноценная команда, опасная на стандартных положениях. В их составе выступают отличные футболисты.

    Игра против Стоунза и Магуайра? Это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно. Я провёл много матчей с этими парнями, иногда проигрывал, иногда выигрывал. Мы хорошо знаем друг друга, но всё решат детали.

    Против них выйду не только я, но и вся сборная Франции, которая должна быть единой. Мне не терпится сыграть против них и заново открыть для себя эту английскую команду.

    Это будет отличный матч, но главное — победа», — приводит слова Жиру RMC Sport.

  • Сформировались три пары четвертьфинала плей-офф ЧМ из четырех
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    • Матч между сборными Франции и Англии состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

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