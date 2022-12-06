Жиру высказался о предстоящем сопернике в 1/4 финала ЧМ сборной Англии

Форвард сборной Францииподелился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Англии в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«В матче с Англией нам нужно будет надёжно работать в защите и не забывать про атаки.

Англия — полноценная команда, опасная на стандартных положениях. В их составе выступают отличные футболисты.

Игра против Стоунза и Магуайра? Это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно. Я провёл много матчей с этими парнями, иногда проигрывал, иногда выигрывал. Мы хорошо знаем друг друга, но всё решат детали.

Против них выйду не только я, но и вся сборная Франции, которая должна быть единой. Мне не терпится сыграть против них и заново открыть для себя эту английскую команду.

Это будет отличный матч, но главное — победа», — приводит слова Жиру RMC Sport.

Матч между сборными Франции и Англии состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.