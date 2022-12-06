Сака о пенальти: Если мне предоставят право пробить, с радостью сделаю это

Букайо Сака Фото: globallookpress.com
Напомним, что в финальном матче Евро-2021 игрок «Арсенала» не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти против Италии.
«Я ни за что не стал бы бить пенальти в "Арсенале", если бы не был уверен в себе.
Если мне предоставят возможность [пробить пенальти в сборной], я буду рад сделать это.
Промах в финале Евро? Честно говоря, я стараюсь двигаться дальше. Я не смогу забыть этот момент, он войдет в историю. Но то, что я приехал сюда и забил три гола, меня подбодрило.
Я всегда говорю, что любовь фанатов, которую я продолжаю получать, очень воодушевляет меня и придает уверенности. Мне приятно это видеть», — сказал игрок Four Four Two.