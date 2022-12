Сака о пенальти: Если мне предоставят право пробить, с радостью сделаю это

Полузащитник сборной Англиисказал, что готов бить пенальти на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что в финальном матче Евро-2021 игрок «Арсенала» не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти против Италии.

«Я ни за что не стал бы бить пенальти в "Арсенале", если бы не был уверен в себе.

Если мне предоставят возможность [пробить пенальти в сборной], я буду рад сделать это.

Промах в финале Евро? Честно говоря, я стараюсь двигаться дальше. Я не смогу забыть этот момент, он войдет в историю. Но то, что я приехал сюда и забил три гола, меня подбодрило.

Я всегда говорю, что любовь фанатов, которую я продолжаю получать, очень воодушевляет меня и придает уверенности. Мне приятно это видеть», — сказал игрок Four Four Two.