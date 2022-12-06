Льоренте: Газон был плохой, и марокканцы сыграли здорово в обороне

Маркос Льоренте Фото: globallookpress.com
«Пенальти решили все. Мы провели отличный матч, сыграли вничью, а дальше могло случиться все что угодно.
В этом аспекте сборная Марокко была лучше и выиграла матч. Газон был плохой, и они сыграли здорово в обороне. У нас были моменты, но нам не удалось забить.
Мы хорошо начали турнир, затем провели отличный матч с Германией, с Японией мы растерялись на 10 минут...
Сегодня мы провели отличную игру, но марокканцы были лучше в серии пенальти.
Луис Энрике? Это вопросы, которые меня не касаются, сейчас не время думать об этом», — сказал игрок Mundo Deportivo.