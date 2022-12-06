Бускетс: Жалко, что серия пенальти разрешилась самым жестоким образом

Капитан сборной Испаниипрокомментировал проигрыш команде Марокко (0:0, 0:3) по пенальти на ЧМ-2022.

«Жалко, что серия пенальти разрешилась самым жестоким образом.

Сложный матч, дорого нам стоил, мы пытались их измотать, найти прорехи в их обороне… не удалось», — сказал Бускетс который, как сообщалось, не собирается продолжать выступления за сборную.

«Сейчас главное — это команда, а не я. Это трудная ночь, и нам придется подняться после этого поражения и извлечь из него опыт.

В нашей команде есть очень молодые игроки, которым это поможет и мы должны продолжать в том же духе», — цитирует игрока Marca.