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    Бускетс: Жалко, что серия пенальти разрешилась самым жестоким образом

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    Капитан сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал проигрыш команде Марокко (0:0, 0:3) по пенальти на ЧМ-2022.

    Серхио Бускетс
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    Серхио Бускетс

    «Жалко, что серия пенальти разрешилась самым жестоким образом.

    Сложный матч, дорого нам стоил, мы пытались их измотать, найти прорехи в их обороне… не удалось», — сказал Бускетс который, как сообщалось, не собирается продолжать выступления за сборную.

    «Сейчас главное — это команда, а не я. Это трудная ночь, и нам придется подняться после этого поражения и извлечь из него опыт.

    В нашей команде есть очень молодые игроки, которым это поможет и мы должны продолжать в том же духе», — цитирует игрока Marca.

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