Модрич: Это был тяжелый, изматывающий матч, напомнило мне игру с Россией

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
«Мы не можем обойтись без драмы. Японцы доставили проблем, они действительно быстры. В первом тайме у нас были хорошие шансы, но мы не забили. Впрочем, мы снова проявили характер и довели дело до серии пенальти, где Ливакович сотворил чудо.
Это был тяжелый, изматывающий матч, напомнило мне игру с Россией. Снимаю шляпу перед Ливаковичем, он показал, что он отличный вратарь», — цитирует Модрича index.hr.
В четвертьфинале команда Златко Далича может встретиться либо с Бразилий, либо с Южной Кореей.