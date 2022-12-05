Модрич: Это был тяжелый, изматывающий матч, напомнило мне игру с Россией

Полузащитник сборной Хорватиипрокомментировал победу над командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Хорваты выиграли в серии пенальти (1:1, 3:1 — по пенальти).

«Мы не можем обойтись без драмы. Японцы доставили проблем, они действительно быстры. В первом тайме у нас были хорошие шансы, но мы не забили. Впрочем, мы снова проявили характер и довели дело до серии пенальти, где Ливакович сотворил чудо.

Это был тяжелый, изматывающий матч, напомнило мне игру с Россией. Снимаю шляпу перед Ливаковичем, он показал, что он отличный вратарь», — цитирует Модрича index.hr.

В четвертьфинале команда Златко Далича может встретиться либо с Бразилий, либо с Южной Кореей.