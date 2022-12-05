Энрике оценил игру сборной Марокко на ЧМ в Катаре

Главный тренер сборной Испаниивысказался по поводу предстоящей игры 1/8 финала ЧМ между испанцами и сборной Марокко.

«Мы не собираемся менять нашу идею футбола. Но это также не значит, что мы должны доминировать все 90 минут, потому что мы играем со сборными, игроками и тренерами высочайшего уровня.

Я очень хорошо отношусь к своему подбору игроков. С ними мы провели хороший разговор, и у каждого мы видим большое желание достичь цели.

Мы уже на стадии плей-офф, а это всегда создаёт больше напряжения, но я смотрю на будущее с оптимизмом.

Марокко — отличная команда, и с точки зрения мотивации у нас всё в порядке. Если мы будем придерживаться своего стиля на этом чемпионате мира, то достигнем заметного максимума, за исключением 10 минут матча с Японией.

Я очень мотивирован и убеждён, что мы сможем добиться хорошего результата. Марокко — лучшая команда на этом чемпионате.

Если кто-то и смотрит свысока на них, то это точно не сборная Испании», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Сборная Испании встретится с Марокко в рамках 1/8 финала чемпионата мира 6 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.