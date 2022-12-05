Бышовец: Мне кажется, японцы были даже ближе к победе

Бывший главный тренер сборной Россииподелился впечатлениями от игру 1/8 финала ЧМ между сборными Хорватии и Японии (1:1, 3:1 по пен.).

«Удивила та уверенность, с которой Далич заменил хорватских звезд. Пытаясь выиграть матч, он убрал Модрича и Перишича.

Это сыграло на руку Хорватии, свежие игроки смотрелись хорошо на фоне уставшего Модрича.

По игре шансы были равны. Обе команды старались остро атаковать. Но надо отдать должное защитникам обеих команд — они сыграли довольно надежно.

У Японии главный козырь — мобильность и скорость. Мне кажется, японцы были даже ближе к победе, но класс Хорватии не позволил им довести игру до победы.

Какой мне запомнилась Япония на ЧМ? Для меня Япония — прежде всего одна из лучших команд в профессиональном плане.

Азиатский футбол стал намного сильнее. Многие футболисты играют в европейских командах. Возможно, они раньше себя недооценивали и не верили в свои способности.

На сегодня азиатские сборные вполне конкурентоспособны», — сказал Бышовец Sport24.

Следующий матч сборная Хорватии сыграет против победителя встречи Бразилия — Южная Корея.