Бышовец: Мне кажется, японцы были даже ближе к победе

«Удивила та уверенность, с которой Далич заменил хорватских звезд. Пытаясь выиграть матч, он убрал Модрича и Перишича.
Это сыграло на руку Хорватии, свежие игроки смотрелись хорошо на фоне уставшего Модрича.
По игре шансы были равны. Обе команды старались остро атаковать. Но надо отдать должное защитникам обеих команд — они сыграли довольно надежно.
У Японии главный козырь — мобильность и скорость. Мне кажется, японцы были даже ближе к победе, но класс Хорватии не позволил им довести игру до победы.
Какой мне запомнилась Япония на ЧМ? Для меня Япония — прежде всего одна из лучших команд в профессиональном плане.
Азиатский футбол стал намного сильнее. Многие футболисты играют в европейских командах. Возможно, они раньше себя недооценивали и не верили в свои способности.
На сегодня азиатские сборные вполне конкурентоспособны», — сказал Бышовец Sport24.
Следующий матч сборная Хорватии сыграет против победителя встречи Бразилия — Южная Корея.