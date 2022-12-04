Семшов: Из-за расхлябанности Аргентины мы были в напряжении до последних секунд матча

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал победу сборнойнад(2:1) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Это плей‑офф, здесь все возможно. Как говорится, иногда все может случиться в плане ошибок.

Расхлябанность аргентинцев в некоторых моментах привела к тому, что мы находились в напряжении до последних секунд матча.

Был момент, когда Австралия могла сравнять счет. На этих примерах нужно учиться всем. Ведя в два мяча нельзя давать никакого шанса», — сказал Семшов, слова которого приводит «Матч ТВ».

В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с командой Нидерландов. Матч состоится 9 декабря.