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    Семшов: Из-за расхлябанности Аргентины мы были в напряжении до последних секунд матча

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал победу сборной Аргентины над Австралией (2:1) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

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    «Это плей‑офф, здесь все возможно. Как говорится, иногда все может случиться в плане ошибок.

    Расхлябанность аргентинцев в некоторых моментах привела к тому, что мы находились в напряжении до последних секунд матча.

    Был момент, когда Австралия могла сравнять счет. На этих примерах нужно учиться всем. Ведя в два мяча нельзя давать никакого шанса», — сказал Семшов, слова которого приводит «Матч ТВ».

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