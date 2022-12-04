ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная АнглииАнглия — Сенегал. Онлайн
  • 21:11
    • Англия — Сенегал: Фоден, Сака и Кейн в старте англичан
  • 20:04
    • Дубль Мбаппе помог Франции выйти в четвертьфинал чемпионата мира
  • 17:31
    • «Автомобилист» прервал победную серию «Металлурга»
  • 20:52
    • Билялетдинов вернулся в тренерский штаб «Ак Барса»
  • 19:41
    • СКА по буллитам одолел «Куньлунь»
    Все новости спорта

    Дешам о победе над Польшей: Это было нелегко

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Польши
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями и выводами после победы над Польшей в 1/8 финала чемпионата мира (3:1).

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «Это было нелегко, потому что польская команда была хорошо организована, чтобы огорчить нас и пройти дальше. В перерыве мы поменяли несколько позиций и обрели некоторую сплоченность. Килиан Мбаппе способен решить многие проблемы. С самого начала у нас есть единство, а глядя на результат, очевидно, что получается что-то хорошее.

    Это общая радость, у нас есть несколько дней на отдых, мы будем наслаждаться временем с нашими семьей, как и планировали», — приводит слова Дешама RMC Sport.

    В четвертьфинале Франция встретится с победителем пары Англия — Сенегал, матч которых состоится 4 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англичане совершат блицкриг
  • Англия — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Бразильцы прагматично одолеют корейцев
  • Бразилия — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Хорватия закончит японскую сказку
  • Япония — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс 4 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Англия — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бразилия — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Япония — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Портленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Айлендерс — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Баффало — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры