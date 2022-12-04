Дешам о победе над Польшей: Это было нелегко

Главный тренер сборной Францииподелился эмоциями и выводами после победы над Польшей в 1/8 финала чемпионата мира (3:1).

«Это было нелегко, потому что польская команда была хорошо организована, чтобы огорчить нас и пройти дальше. В перерыве мы поменяли несколько позиций и обрели некоторую сплоченность. Килиан Мбаппе способен решить многие проблемы. С самого начала у нас есть единство, а глядя на результат, очевидно, что получается что-то хорошее.

Это общая радость, у нас есть несколько дней на отдых, мы будем наслаждаться временем с нашими семьей, как и планировали», — приводит слова Дешама RMC Sport.

В четвертьфинале Франция встретится с победителем пары Англия — Сенегал, матч которых состоится 4 декабря.