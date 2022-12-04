Далич оценил игру Модрича на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватииподелился мнением об игре капитана национальной команды

«Что бы я ни говорил о Луке [Модриче], этого будет недостаточно. Дай Бог ему здоровья, пусть он живёт как можно дольше. Я уверен, что это не последнее его соревнование за Хорватию.

Его телосложение, его серьёзность, уровень работоспособности и профессионализм являются для нас основополагающими. Он очень важный игрок. Но мы всё же команда.

Быть командой — единственный способ добиться результата.

Лука наш капитан и лидер, мы хотим, чтобы он остался с нами надолго», — приводит слова Далича итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Следующий матч сборная Хорватии проведет в 1/8 финала ЧМ с Японией 5 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.