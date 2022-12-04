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    Далич оценил игру Модрича на ЧМ-2022

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением об игре капитана национальной команды Луки Модрича.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Что бы я ни говорил о Луке [Модриче], этого будет недостаточно. Дай Бог ему здоровья, пусть он живёт как можно дольше. Я уверен, что это не последнее его соревнование за Хорватию.

    Его телосложение, его серьёзность, уровень работоспособности и профессионализм являются для нас основополагающими. Он очень важный игрок. Но мы всё же команда.

    Быть командой — единственный способ добиться результата.

    Лука наш капитан и лидер, мы хотим, чтобы он остался с нами надолго», — приводит слова Далича итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

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