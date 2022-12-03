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    Влахович: Сербия едет домой, ощущения не очень, но будем смотреть вперед

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    Нападающий сборной Сербии Душан Влахович поделился впечатлениями после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    «Это было прекрасное чувство (гол), но мы не добились результата, так что теперь это не имеет значения. Посвящаю свой гол семье и всем, кто поддерживал меня.

    Сербия проиграла, едем домой, ощущения не очень, но будем смотреть вперед. Мы вернемся на поле в марте, нам нужно постараться и отобраться на чемпионат Европы», — цитирует Влаховича Gazzetta dello Sport.

    Сборная Сербии с 1 очком заняла последнее место в группе G, где победителем стала команда Бразилии. Швейцария финишировала второй, а Камерун стал третьим.

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