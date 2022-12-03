Влахович: Сербия едет домой, ощущения не очень, но будем смотреть вперед

Нападающий сборной Сербииподелился впечатлениями после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

«Это было прекрасное чувство (гол), но мы не добились результата, так что теперь это не имеет значения. Посвящаю свой гол семье и всем, кто поддерживал меня.

Сербия проиграла, едем домой, ощущения не очень, но будем смотреть вперед. Мы вернемся на поле в марте, нам нужно постараться и отобраться на чемпионат Европы», — цитирует Влаховича Gazzetta dello Sport.

Сборная Сербии с 1 очком заняла последнее место в группе G, где победителем стала команда Бразилии. Швейцария финишировала второй, а Камерун стал третьим.