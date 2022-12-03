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    Сутормин: Мы хотим играть в международных матчах. Если это будет в Азии, значит в Азии

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Зенит
    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказал мнение о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Посмотрим. Если не будет долгое время еврокубков, то это, конечно, неизбежно. Вышестоящие инстанции будут принимать решения.

    Конечно, мы все хотим участвовать в международных матчах. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии.

    Это будет шагом назад? Нет. Почему? Тот же чемпионат мира показывает, что там есть много сборных, которые играют хорошо.

    Рано говорить об этом. Когда будет факт, тогда можно будет что-то понимать», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Президент РФС Александр Дюков 27 ноября заявил, что на ближайшем заседании исполкома будет рассмотрен вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

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