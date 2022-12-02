Ван Гал прокомментировал возможный переход на работу в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Нидерландоввысказался по поводу слухов о его назначении на работу в сборную Бельгии.

«Мы хотим стать чемпионами мира. У нас осталось четыре игры, после которых мы посмотрим, что произойдёт дальше.

Я уже говорил в интервью, что я обязательно получу предложения о контракте, если мы выиграем чемпионат мира. Но если верить голландской прессе, мы чемпионами не станем.

Работа в сборной Бельгии? Это замечательная страна, она мне очень нравится, но сначала им нужно убедить мою жену.

А если серьёзно, то такие решение принимаю я. Сейчас я работаю со сборной Нидерландов. И мы хотим стать чемпионами мира», — приводит слова ван Гала Mundo Deportivo.

Сборная Нидерландов под руководством Луи Ван Гала вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Ранее стало известно о том, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост после вылета команды на ЧМ-2022.