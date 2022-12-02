Техеда: Сборная России — отличная команда с замечательными игроками

Полузащитник сборной Коста-Рикидал комментарий после матча с Германией (2:4) на групповом этапе чемпионата мира.

«Я был очень счастлив забить такой команде, как Германия. Особенно потому, что в сборной я редко забиваю. Германия — чемпионы мира — 2014, забивать им было одно удовольствие.

Хотелось бы сыграть на четвёртом ЧМ подряд. Я усердно работаю и тщательно за собой слежу ради этого. Надеюсь, бог поможет мне это сделать!

Что думаю о сборной России? У вас отличная команда с замечательными игроками.

Кто выиграет этот чемпионат мира? Мне очень нравятся Франция и Бразилия. Надеюсь, одна из этих команд» — передаёт слова Техеды Чемпионат.

Напомним, что сборная Коста-Рики уступила Германии (2:4) в заключительном матче группового этапа ЧМ и вылетела из турнира. Костариканцы заняли 4-е место в своей группе.