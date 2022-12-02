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    Техеда: Сборная России — отличная команда с замечательными игроками

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    Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда дал комментарий после матча с Германией (2:4) на групповом этапе чемпионата мира.

    Ельцин Техеда
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    Ельцин Техеда

    «Я был очень счастлив забить такой команде, как Германия. Особенно потому, что в сборной я редко забиваю. Германия — чемпионы мира — 2014, забивать им было одно удовольствие.

    Хотелось бы сыграть на четвёртом ЧМ подряд. Я усердно работаю и тщательно за собой слежу ради этого. Надеюсь, бог поможет мне это сделать!

    Что думаю о сборной России? У вас отличная команда с замечательными игроками.

    Кто выиграет этот чемпионат мира? Мне очень нравятся Франция и Бразилия. Надеюсь, одна из этих команд» — передаёт слова Техеды Чемпионат.

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