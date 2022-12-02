Сербия — Швейцария: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 20-й минуте открыли швейцарцы. Убежал в атаку по свободному флангу Родригес и прострелил в штрафную, где после рикошета от защитника мяч подхватил Соу, но не стал бить, а отдал поперек на Джердана Шакири, который без труда отправил снаряд в ближний нижний угол.
Спустя шесть минут удалось сравнять счет сербам. В контратаку по флангу убежал Тадич и вырезал идеальный пас в штрафную, где Александар Митрович оторвался от опеки защитника и головой вколотил снаряд точно в дальнюю девятку.
На 35-й минуте перехватил мяч на чужой половине поля Тадич, прорвался к штрафной и отдал вперед на Душана Влаховича, который оторвался на скорости от защитника и отправил снаряд точно в дальний нижний угол.
Вновь счет стал равным на 44-й минуте. Зацепился за мяч в чужой штрафной Соу и покатил поперек на Видмера, который смог в касание прострелить на дальнюю штангу, где Брил Эмболо без труда отправил мяч уже в пустые ворота.
А на 48-й минуте, после ошибки Павловича, отобрал мяч на чужой половине поля Эмболо и отдал пас на Шакири, который мягко забросил в штрафную. Варгас скинул поперек на набежавшего Фройлера, который в касание пробил точно в нижний угол, без шансов для вратаря.
В плей-офф ЧМ-2022 с первого места вышла Бразилия (6 очков), со второго — Швейцария (6 очков). Камерун заняла третье место (4 очка), Сербия — четвертая (1 очко).
В 1/8 финала турнира бразильцы сыграют со сборной Южной Кореи (5 декабря), а швейцарцы встретятся с Португалией (6 декабря).
Швейцария вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз подряд.