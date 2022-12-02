Сербия — Швейцария: счет матча 2:3, обзор голов

одержала победу над(3:2) в матче 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

Счет в матче на 20-й минуте открыли швейцарцы. Убежал в атаку по свободному флангу Родригес и прострелил в штрафную, где после рикошета от защитника мяч подхватил Соу, но не стал бить, а отдал поперек на Джердана Шакири, который без труда отправил снаряд в ближний нижний угол.

Спустя шесть минут удалось сравнять счет сербам. В контратаку по флангу убежал Тадич и вырезал идеальный пас в штрафную, где Александар Митрович оторвался от опеки защитника и головой вколотил снаряд точно в дальнюю девятку.

На 35-й минуте перехватил мяч на чужой половине поля Тадич, прорвался к штрафной и отдал вперед на Душана Влаховича, который оторвался на скорости от защитника и отправил снаряд точно в дальний нижний угол.

Вновь счет стал равным на 44-й минуте. Зацепился за мяч в чужой штрафной Соу и покатил поперек на Видмера, который смог в касание прострелить на дальнюю штангу, где Брил Эмболо без труда отправил мяч уже в пустые ворота.

А на 48-й минуте, после ошибки Павловича, отобрал мяч на чужой половине поля Эмболо и отдал пас на Шакири, который мягко забросил в штрафную. Варгас скинул поперек на набежавшего Фройлера, который в касание пробил точно в нижний угол, без шансов для вратаря.

Футбол. ЧМ-2022. Группа G Сербия — Швейцария 2:3 Голы: 0:1 Шердан Шакири (20'), 1:1 Александр Митрович (26'), 2:1 Душан Влахович (35'), 2:2 Брил Эмболо (44'), 2:3 Ремо Фройлер (48') Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Никола Миленкович, Милош Велькович (Неманья Гудель, 55'), Страхиня Павлович, Андрия Живкович (Неманья Радоньич, 78'), Сергей Милинкович-Савич (Неманья Максимович, 68'), Саша Лукич, Филип Костич, Душан Тадич (Филип Джуричич, 78'), Душан Влахович (Лука Йович, 55'), Александр Митрович Швейцария: Брил Эмболо (Ноа Окафор, 90'), Рубен Варгас (Кристиан Фасснахт, 83'), Джибриль Соу (Эдмилсон Фернандеш, 69'), Шердан Шакири (Денис Закария, 69'), Гранит Джака, Ремо Фройлер, Рикардо Родригес, Фабиан Шёр, Мануэль Аканджи, Сильван Видмер, Грегор Кобель Предупреждения: Сильван Видмер (15'), Рубен Варгас (34'), Сергей Милинкович-Савич (47'), Страхиня Павлович (56'), Предраг Райкович (66'), Неманья Гудель (81'), Александр Митрович (82'), Никола Миленкович (90 + 5'), Гранит Джака (90 + 5'), Фабиан Шёр (90 + 9'), Саша Лукич (90 + 10')

В плей-офф ЧМ-2022 с первого места вышла Бразилия (6 очков), со второго — Швейцария (6 очков). Камерун заняла третье место (4 очка), Сербия — четвертая (1 очко).

В 1/8 финала турнира бразильцы сыграют со сборной Южной Кореи (5 декабря), а швейцарцы встретятся с Португалией (6 декабря).

Швейцария вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз подряд.