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    «Позорное решение». Фердинанд — о пенальти на Месси в матче с Польшей

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    Рио Фердинанд подверг критике решение назначить пенальти в матче ЧМ-2022 Польша — Аргентина.

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    Напомним, что на 35-й минуте игры ЧМ-2022 главный судья Дани Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание Войцеха Щенсного Лионеля Месси в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

    «Позорное решение. ВАР вводили не для этого. Начнем с того, что вратарь чиркнул ему по ресницам.

    И то, что судья пошел смотреть повтор. Я думаю, что это возмутительно. Он едва коснулся Месси», — сказал Фердинанд Evening Standard.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Обе команды вышли в 1/8 финала. Аргентина сыграет с Австралией, Польша встретится с Францией.

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