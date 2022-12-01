«Позорное решение». Фердинанд — о пенальти на Месси в матче с Польшей

Напомним, что на 35-й минуте игры ЧМ-2022 главный судья Дани Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание Войцеха Щенсного Лионеля Месси в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.
«Позорное решение. ВАР вводили не для этого. Начнем с того, что вратарь чиркнул ему по ресницам.
И то, что судья пошел смотреть повтор. Я думаю, что это возмутительно. Он едва коснулся Месси», — сказал Фердинанд Evening Standard.
Обе команды вышли в 1/8 финала. Аргентина сыграет с Австралией, Польша встретится с Францией.