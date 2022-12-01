Мостовой прокомментировал вылет сборной Бельгии на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Россиивысказал мнение об игре сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре.

«По игре была лучше Хорватия, а по моментам Бельгия. Особенно, когда Лукаку не забивал в пустые ворота — это был какой-то нефарт.

Исходя из того, что они заняли на прошлом чемпионате мира третье место и того, что от Бельгии ждали на этом турнире, они опозорились.

Другое дело, что подобные примеры были: Испания, Италия, Германия, которые выигрывали чемпионат мира, а на следующем турнире не выходили из группы.

По игре Бельгия не была выше других команд, за что и поплатилась», — сказал Мостовой Чемпионату.

Сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией (0:0). После этого матча бельгийцы расположились на 3-м месте в своей группе и покинули мундиаль.