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    Роберто Мартинес объявил об уходе из сборной Бельгии

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничьей с Хорватией (0:0) объявил, что уходит со своего поста.

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    Решение уже было принято перед чемпионатом мира, но после вылета с мундиаля специалист со слезами на глазах объявил об этом на пресс-конференции.

    «Это была моя последняя игра в качестве тренера сборной. Это эмоциональный момент. (молчание) Я не могу продолжать. Я уже попрощался с игроками и персоналом.

    Я все равно собирался уйти, что бы ни случилось. Даже если бы мы стали чемпионами мира. Я принял это решение незадолго до чемпионата мира.

    Сегодня мы снова были собой. Выиграть матч чемпионата мира нелегко. В первом туре мы победили Канаду, но не были собой. Во втором туре мы заслуженно уступили Марокко, потому что не были готовы.

    Сегодня же мы создали много моментов, так что я ни о чем не жалею. Мы покидаем ЧМ-2022 с высоко поднятыми головами.

    Конечно, вылет на групповом этапе Бельгию не устраивает. Мы хотели пройти дальше, но этого же хочет и любая другая сборная.

    Это лучший турнир на свете. На прошлом ЧМ мы выиграли три матча в группе, как и на Евро. Но потом тоже вылетели. Ощущения у меня такие же сейчас, как и тогда. Но с таким поражением я могу смириться», — сказал Мартинес Het Laatste Nieuws.

    Для некоторых «дьяволов» это, возможно, был последний шанс прославиться на чемпионате мира, но Мартинес не считает это концом золотого поколения.

    «Такие игроки, как Тилеманс, Онана, Доку… Золотое поколение достигло того, что должно взволновать грядущие поколения.

    Это наследие живет, и мы должны продолжать устанавливать высокие стандарты», — сказал он.

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