Дель Пьеро прокомментировал возможную работу в «Ювентусе»

Бывший нападающийпрокомментировал информацию о том, что он может стать вице-президентом туринского клуба.

Напомним, что 29 ноября в отставку ушли президент «Юве» Андреа Аньелли, вице-глава туринцев Павел Недвед и весь совет директоров «бьянконерри».

Владелец клуб Джон Элканн уже назначил нового президента − им стал Джанлука Ферреро, который и решил пригласить Дель Пьеро.

«Туринский "Ювентус" — часть моей жизни, я всегда буду связан с цветами этого клуба. Как и все фанаты, я внимательно слежу за ситуацией.

Настало время еще больше стать "ювентини". Так что я считаю правильным не комментировать некоторые новости и слухи», — написал дель Пьеро в социальных сетях.

Алессандро дель Пьеро выступал в составе «Ювентуса» с 1993-го по 2012 год. В настоящее время он живет в Лос-Анджелесе и работает телевизионным экспертом в Sky Sport Italia и beIN Sport.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также может вернуться в туринский клуб и занять одну из руководящих должностей.