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    Газзаев: Польша не выйдет в плей-офф ЧМ-2022

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что сборная Аргентины обыграет команду Польши в третьем туре группового этапа ЧМ-2022.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Аргентина, безусловно, является фаворитом в матче против Польши.

    Вообще в этой группе складывается очень интересная ситуация. Если Аргентина и Саудовская Аравия одерживают победу, то сборная Польша останется без плей-офф чемпионата мира. Думаю, что так и произойдет», — сказал Газзаев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

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    • Сборная Польши занимает первое место в группе после двух туров (4 очка), Аргентина находится на второй строчке (3 очка).

    Матч Польша — Аргентина пройдет 30 ноября, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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