Газзаев: Польша не выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Известный российский тренерсчитает, что сборнаяобыграет командув третьем туре группового этапа ЧМ-2022.

«Аргентина, безусловно, является фаворитом в матче против Польши.

Вообще в этой группе складывается очень интересная ситуация. Если Аргентина и Саудовская Аравия одерживают победу, то сборная Польша останется без плей-офф чемпионата мира. Думаю, что так и произойдет», — сказал Газзаев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Сборная Польши занимает первое место в группе после двух туров (4 очка), Аргентина находится на второй строчке (3 очка).

Матч Польша — Аргентина пройдет 30 ноября, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.