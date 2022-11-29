Экс-полузащитник сборной Канады: Канада теперь установила планку

Бывший игрок сборной Канадыоценил игру команды на чемпионате мира в Катаре.

«Я знаю, что все хотели, чтобы они стали сюрпризом турнира с точки зрения возможного выхода во второй раунд. Я думаю, что они все еще являются сюрпризом. Они застали всех врасплох. Было очень хорошее выступление против Бельгии.

Все говорили, что они должны были сыграть хотя бы вничью или победить. Но я очень горжусь тем, что команда показала. Они заслуживают уважение. Канада теперь установила планку. Она должна сохранить или превзойти этот показатель к следующему чемпионату мира», — приводит Calgary Herald слова Бернье.

Канада не набрала ни одного очка в группе F и сейчас занимает последнее место. Она проиграла Бельгии (0:1) и Хорватии (1:4). 1 декабря канадцы сыграют с Марокко.