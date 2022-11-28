Флик: Если Германия сохранит этот импульс и еще больше поверит в себя

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал игру своей команды в матче ЧМ-2022 против сборной Испании (1:1).

«Команда билась до последней минуты. Но мы сделали лишь первый шаг. Команда добилась большого успеха, я горжусь ей.

На поле вышли воины, не щадившие себя. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем способны на многое», — цитирует тренера Kicker.

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.