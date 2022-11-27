Йоканович: В матче с «Оренбургом» мы показали свою амбициозность

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0) в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«Эта игра была очень тяжёлой для нас, как и предыдущие два матча против "Оренбурга" в этом сезоне.

Сегодня мы показали свою амбициозность, были полностью сконцентрированы, отлично атаковали, находили свободные зоны и создали много моментов.

Могли забить больше, но местами не хватало последнего точного паса, где-то мешало качество поля. Наши полузащитники выигрывали много мячей на подборе и действовали агрессивно.

Игорь Лещук здорово сыграл в воротах, а запасные отлично вошли в игру. Мы сыграли как команда и заслужили эту победу и место в плей-офф Кубка России.

Мне повезло, что в моей команде есть два таких сильных форварда. Я считаю, что Тюкавин в будущем однозначно будет основным футболистом сборной России.

Смолов — опытный игрок, с возможностями которого мы отлично знакомы. Сегодня он отлично выполнил план на игру: находил свободные зоны, поддерживал атаки.

Вся стартовая группа нападения проделала хорошую работу. Я поменял её во втором тайме, потому что нам нужно было добавить свежести игре и додавить "Оренбург".

Мы будем продолжать верить в своих футболистов и планомерно двигаться вперёд. Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в матче чемпионата России.

Мы пытаемся использовать свои сильные качества. Мы не та команда, которая исключительно играет в позиционном нападении — нам лучше удаются атаки после быстрого перехода из обороны.

Конечно, нам нужно прибавлять в разных компонентах. Мы попытаемся взять всё лучшее из последних матчей, в которых показывали более хорошую игру, чем до этого», — приводит слова специалиста пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в группе С, обеспечив себе участие в плей-офф.