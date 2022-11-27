Бензема получит медаль, если Франция выиграет ЧМ-2022

Нападающийполучит медаль чемпиона мира, если сборная Франции выиграет турнир, сообщает RMC Sport

Напомним, форвард «Реала» получил травму на тренировке при подготовке к началу ЧМ-2022 и был вынужден покинуть расположение сборной.

В ФИФА заявили, что, поскольку французы не вызвали игрока на замену Бензема, Карим формально остается в составе команды.

Поэтому в случае победы сборной Франции на турнире ей вручат комплект из 26 медалей, которые распределит между игроками Федерация футбола Франции.

Сборная Франции гарантировала себе выход из группы после побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1). Команда Дидье Дешама лидирует в группе D с 6 очками.