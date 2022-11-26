«Урал» в гостях одолел «Торпедо»

обыграл(2:1) в гостевом матче 6-го тура Кубка России.

На 54-й минуте матча «Урал» вышел вперед благодаря реализованному пенальти нападающего гостей Эрика Бикфалви.

На 73-й минуте все тот же Эрик Бикфалви сделал дубль и удвоил преимущество своей команды.

Спустя 4 минуты торпедовцы сократили отставание в счете. Отличился нападающий хозяев Денис Лаптев. Он же и установил окончательный счет — 2:1 в пользу «Урала».

Футбол. Россия. Кубок Торпедо — Урал 1:2 Голы: 0:2 Эрик Бикфалви (74'), 1:2 Laptev D. (78') Торпедо: Baburin E., Caimacov M. (Orekhov A., 46'), Curic M. (Simonyan A., 46'), Иван Енин, Давид Караев (Игорь Лебеденко, 73'), Олег Кожемякин (Kutepov I., 72'), Laptev D., Равиль Нетфуллин, Артём Самсонов, Sapic S., Игорь Смольников (Roganovic B., 73') Урал: Илья Помазун, Begic S., Эрик Бикфалви (Илья Быковский, 84'), Cisse I. (Фаниль Сунгатулин, 70'), Андрей Егорычев, Filipenko E., Gazinskiy Y., Goglichidze L., Алексей Каштанов, Kulakov D., Randjelovic L. (Александр Юшин, 46') Предупреждения: Randjelovic L. (3'), Goglichidze L. (20'), Илья Помазун (90+4')

После этого матча «Урал» занимает 1-е место в группе D Кубка России (14 очков). «Торпедо» располагается на 3-й строчке (7).