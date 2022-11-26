Главный тренер «Сочи» об игре с ЦСКА: Во втором тайме мы доминировали

Главный тренерпрокомментировал игру своей команды в матче 6-го тура Кубка России с(2:1).

«Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра. Ребята показали хорошую и качественную игру. Во втором тайме мы доминировали.

К сожалению, провалили первые 15 минут. Все-таки по игре мы рассчитывали, что дожмем, но этого не получилось.

Удача отвернулась от нас. Особенно в моменте с автоголом», — приводит слова Точилина официальный сайт «Сочи».

В следующем матче 5 марта 2023 года сочинцы снова встретятся с ЦСКА в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги.