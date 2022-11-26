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    Главный тренер «Сочи» об игре с ЦСКА: Во втором тайме мы доминировали

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал игру своей команды в матче 6-го тура Кубка России с ЦСКА (2:1).

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра. Ребята показали хорошую и качественную игру. Во втором тайме мы доминировали.

    К сожалению, провалили первые 15 минут. Все-таки по игре мы рассчитывали, что дожмем, но этого не получилось.

    Удача отвернулась от нас. Особенно в моменте с автоголом», — приводит слова Точилина официальный сайт «Сочи».

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