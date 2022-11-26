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    У Саудовской Аравии большие шансы на выход из группы на ЧМ-2022, считает Семин

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    Бывший тренер сборной России Юрий Семин оценил шансы команды Саудовской Аравии на выход из группы на ЧМ-2022 в Катаре.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    В первом туре группового турнира ЧМ-2022 саудиты сенсационно обыграли Аргентину (2:1).

    «Если судить по первому матчу Саудовской Аравии, то у них большие шансы. Они очень сильно провели эту игру в плане тактики, нейтрализовали соперника и проявили свои козыри.

    Сложно сказать, что будет сегодня. Саудовцы истратили много сил в предыдущем матче. Будут ли какие-то корректировки в заменах, будут свежие игроки, восстановится ли остальные?

    У них очень сильный тренер, который является мотиватором и хорошо знает свою команду. Думаю, он должен найти резервы для новых побед», — сказал Семин «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче команда сыграет против Польши. Игра пройдет 26 ноября. Начало — в 16.00 мск.

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