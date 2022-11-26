Месси готов сыграть с Мексикой

Капитан сборной Аргентинысыграет в матче противво втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщил главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони.

Ранее стало известно, что из-за проблем с камбаловидной мышцей левой ноги Месси несколько дней тренировался по индивидуальной программе.

«Он в порядке и готов сыграть», — сказал Скалони, слова которого приводит Clarín.

Предстоящий матч с Мексикой станет для Месси 21-м за сборную на чемпионатах мира. По этому показателю он сравняется с Диего Марадоной, который на данный момент является рекордсменом национальной команды.

В первом туре сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2). Месси забил единственный гол своей команды в этом матче, реализовав пенальти.

Матч Аргентина — Мексика состоится 26 ноября, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.