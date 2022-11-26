Макарчук: Кубок или чемпионат — не имеет значения, ЦСКА точно не захочет терять очки

Артем Макарчук Фото: globallookpress.com
«Каждый футболист, выходя на поле, ждет хорошей игры. Кубок или чемпионат — не имеет значения.
В этом матче ЦСКА точно не захочет терять очки, а мы в свою очередь не хотим проигрывать в последней игре года.
Дома играть приятнее. Чувствуется поддержка болельщиков, которые гонят тебя вперед.
Честно говоря, я не очень сильно следил за ними в этот резок, но могу сказать, что ЦСКА один из топ-клубов нашей страны.
Какую бы серию они ни выдали, это всегда очень мотивированный, серьезный и сложный соперник», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 26 ноября. Начало — в 16:00 мск.