Макарчук: Кубок или чемпионат — не имеет значения, ЦСКА точно не захочет терять очки

Защитникподелился ожиданиями от матча Кубка России с

«Каждый футболист, выходя на поле, ждет хорошей игры. Кубок или чемпионат — не имеет значения.

В этом матче ЦСКА точно не захочет терять очки, а мы в свою очередь не хотим проигрывать в последней игре года.

Дома играть приятнее. Чувствуется поддержка болельщиков, которые гонят тебя вперед.

Честно говоря, я не очень сильно следил за ними в этот резок, но могу сказать, что ЦСКА один из топ-клубов нашей страны.

Какую бы серию они ни выдали, это всегда очень мотивированный, серьезный и сложный соперник», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 26 ноября. Начало — в 16:00 мск.