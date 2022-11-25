Капитан сборной Бразилии обвинил тренера сборной Сербии в неуважении

Капитан сборной Бразилиипосле победы над(2:0) обвинил тренера балканской сборнойв неуважении.

Перед матчем ЧМ-2022 Стойкович, отвечая на вопрос о схеме соперника с четырьмя нападающими, задался вопросом о том, играет ли у Бразилии кто-то в обороне.

«Мы всегда довольны, когда выигрываем. Без разницы, какой счет, — 1:0 или 2:0. Мы счастливы, что не страдаем, обороняясь.

Я не люблю много разговаривать и создавать противоречия, но их тренер сказал: "Они играют с четырьмя нападающими, есть ли там вообще кто-то в обороне?"

Это неуважение. Мы никого не просим бояться нас. Но немного уважения...

Если вы изучали нашу команду, то должны были видеть, что мы мало пропускаем вне зависимости от того, с тремя или четырьмя нападающими мы играем», — сказал игрок Globo Esporte.