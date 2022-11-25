Нидерланды — Эквадор: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью с(1:1) в матче 2-го тура группы А на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли голандцы. Классен здорово скинул мяч себе за спину, Коди Гакпо освободил коридор для удара и с линии штрафной мощно зарядил в ближний угол ворот.

Отыгрались южноамериканцы на 49-й минуте. После перехвата Эступиньян получил шанс на удар из пределов штрафной, Нопперт отразил мяч перед собой, а Эннер Валенсия, выскочив из-за спины Аке, добил мяч в сетку ворот.

Футбол. ЧМ-2022. Группа A Нидерланды — Эквадор 1:1 Голы: 1:0 Коди Матес Гакпо (6'), 1:1 Эннер Валенсия (49') Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Дюмфрис, Теун Коопмейнерс (Мартен де Рон, 79'), Френки де Йонг, Дейли Блинд, Дави Классен (Стивен Бергёйс, 69'), Коди Матес Гакпо (Ваутер Вегорст, 79'), Стивен Бергвейн (Мемфис Депай, 46') Эквадор: Майкл Эстрада (Джереми Сармиенто, 74'), Эннер Валенсия (Kевин Родригес, 90'), Гонсало Плата (Ромарио Ибарра, 90'), Первис Эступинан, Мойсес Кайседо, Джегсон Мендес, Анхело Пресиадо, Пьеро Инкапье, Феликс Торрес, Джаксон Поросо, Эрнан Галиндес Предупреждение: Джегсон Мендес (57')

В группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка).

Последнее место в группе А у Катара (0 очков). Страна-хозяйка ЧМ-2022 потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день встретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 мск.