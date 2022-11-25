Защитник сборной Бразилии Данило больше не сыграет на групповом этапе ЧМ-2022

Защитник сборной Бразилиипропустит оставшиеся матчи группового турнира чемпионата мира-2022, сообщает TNT Sports.

31-летний футболист травмировал левый голеностоп в матче 1-го тура против сборной Сербии (2:0). Капитан «Ювентуса» прошел обследование, которое выявило растяжение связок голеностопа.

В связи с этим было решено, что Данило не сыграет в оставшихся матчах группового этапа против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).

Ранее стало известно, что из-за травмы нападающий Неймар не сыграет за Бразилию на групповом этапе чемпионата мира.

Бразилия занимает первое место в группе G ЧМ-2022 (3 очка), вторая — Швейцария (3 очка), третий — Камерун (0 очков), четвертая — Сербия (0 очков).