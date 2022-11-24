Главный тренер сборной Португалии прокомментировал победу своей команды

Главный тренер сборной Португалиидал комментарий после победы своей команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Ганой (3:2).

«Нам не хватало агрессии. В перерыве я сказал, что нужно сохранять терпение, но все же не забывать про результат. Игра была настолько закрытой, что, играя терпеливо, мы не забили бы.

Футболисты меня поняли и постарались изменить свое движение в атаке, в результате чего заработали пенальти. Затем мы пропустили голы на ровном месте, а это недопустимо.

Главное — три очка. Ничья в матче Уругвая с Кореей не имеет значения», — цитирует Сантуша A Bola.

Следующий матч сборная Португалии проведет 28 ноября с Уругваем.