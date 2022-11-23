«Рома» подписала контракт с Сольбаккеном

объявила о подписании контракта с нападающим. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт между Сольбаккеном и «Ромой» рассчитан до лета 2027 года.

«Я старался изо всех сил, и моя мечта сбылась. Теперь я буду выступать за "Рому".

Наконец-то, это стало реальностью. Этот клуб поразил меня. Я действительно верю в этот проект, поэтому захотел стать его частью.

Я перехожу в римский клуб, чтобы учиться и развиваться, а также демонстрировать, на что я способен», — отметил Сольбаккен.

В нынешнем сезоне итальянской Серии A «Рома» располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 27 очками в активе.