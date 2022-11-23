«Рома» подписала контракт с Сольбаккеном

Ола Сольбаккен Фото: globallookpress.com
Контракт между Сольбаккеном и «Ромой» рассчитан до лета 2027 года.
«Я старался изо всех сил, и моя мечта сбылась. Теперь я буду выступать за "Рому".
Наконец-то, это стало реальностью. Этот клуб поразил меня. Я действительно верю в этот проект, поэтому захотел стать его частью.
Я перехожу в римский клуб, чтобы учиться и развиваться, а также демонстрировать, на что я способен», — отметил Сольбаккен.
В нынешнем сезоне итальянской Серии A «Рома» располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 27 очками в активе.