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    «Рома» подписала контракт с Сольбаккеном

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    «Рома» объявила о подписании контракта с нападающим «Будё-Глимт» Олой Сольбаккеном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Ола Сольбаккен
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    Ола Сольбаккен

    Контракт между Сольбаккеном и «Ромой» рассчитан до лета 2027 года.

    «Я старался изо всех сил, и моя мечта сбылась. Теперь я буду выступать за "Рому".

    Наконец-то, это стало реальностью. Этот клуб поразил меня. Я действительно верю в этот проект, поэтому захотел стать его частью.

    Я перехожу в римский клуб, чтобы учиться и развиваться, а также демонстрировать, на что я способен», — отметил Сольбаккен.

    В нынешнем сезоне итальянской Серии A «Рома» располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 27 очками в активе.

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