Рабьо: Мы не запаниковали — это показывает силу сборной

Полузащитник сборной Франциипрокомментировал результат матча первого тура группового этапа ЧМ-2022 с Австралией (4:1), в котором он отметился голом и результативной передачей.

«Отличный старт. В начале матча мы были немного потрясены (после пропущенного мяча), но быстро отреагировали, быстро забили и завершили работу во втором тайме. При этом мы не запаниковали — это показывает силу сборной», — цитирует Рабьо RMCSport.

Французы, которые являются действующими чемпионами мира, на ЧМ-2022 стартовали с крупной волевой победы над сборной Австралии со счетом 4:1.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Франции играет в группе D еще с командами Дании и Туниса. 26 ноября французы встретятся с датчанами, а 30 ноября с Тунисом.