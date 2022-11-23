Орлов об отсутствии Промеса на ЧМ: Квинси хорош для российского футбола

Известный комментаторпрокомментировал непопадание вингера «Спартака»в состав сборнойна ЧМ-2022.

«Главный тренер сборной Нидерландов — Луи ван Гал. Он на футболе собаку съел. Если бы ему нужен был Промес, он бы его вызвал.

Посмотрите на нынешний состав голландцев. Посмотрите на парня дебютанта, который забил головой (Коди Гакпо — прим.). Может ли Промес так же быстро бегать и высоко прыгать? Нет.

Квинси хорош для российского футбола. А вы знаете в каком десятке сейчас российский футбол в рейтинге? Как минимум в четвертом. А может быть даже и ниже», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем чемпионате России Промес провел 16 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.