Луис Энрике: Единственная задача Испании — доминировать, а для этого нам нужен мяч

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал разгромную победу над Коста-Рикой (7:0) в матче 1-го тура ЧМ-2022 .

«Вообще говоря, я на протяжении десяти дней анонсировал вам это. Когда все складывается таким образом, футбол превращается в чудесный вид спорта.

Соперник был непростым и мог доставить нам проблемы, но мы исключительно здорово сыграли как с мячом, так и без него.

Наша единственная задача — доминировать, а для этого нам нужен мяч. Тогда соперник начинает скучать, не может найти свободное пространство.

Мы прекрасно прессинговали, здорово сыграли все 16 наших футболистов. Но есть куда расти.

Я не знаю, кто выйдет против Германии. Если мы хотим добиться нашей цели и провести на турнире все 7 матчей, мы должны сделать это как одна команда, стартовый состав не должен иметь значения.

Я никогда не выбирал одних и тех же 11 человек и вряд ли повторюсь на сей раз. Похвала ослабляет. Завтра мы сразу начинаем готовиться к матчу с Германией», — цитирует Энрике Marca.