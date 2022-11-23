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    Тренер сборной Хорватии: Созданными моментами мы не воспользовались. Не хватало решимости

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью в матче ЧМ-2022 против Марокко (0:0).

    Златко Далич
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    Златко Далич

    «Тяжелый матч. Но мы ожидали этого. Противник плотно расположился в обороне, а на контратаках марокканцы очень опасны.

    Не хватило глубины и вертикальных передач, а созданными моментами мы не воспользовались. Не хватало решимости.

    Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать как минимум 4-5 очков.

    Мы сделали выбор в пользу опыта. Нам нужны были опытные игроки в обороне. Влашич, к сожалению, получил повреждение. Жаль, что он не реализовал свой момент.

    Ситуация совсем не такая, как была четыре года назад [в России]. Теперь мы — цель для всех. Двигаемся дальше, нам не о чем сожалеть», — сказал тренер Sportske novosti.

    Следующий матч группового этапа ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет в воскресенье против сборной Канады.

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