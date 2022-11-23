Тренер сборной Хорватии: Созданными моментами мы не воспользовались. Не хватало решимости

Главный тренер сборной Хорватиипрокомментировал ничью в матче ЧМ-2022 против(0:0).

«Тяжелый матч. Но мы ожидали этого. Противник плотно расположился в обороне, а на контратаках марокканцы очень опасны.

Не хватило глубины и вертикальных передач, а созданными моментами мы не воспользовались. Не хватало решимости.

Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать как минимум 4-5 очков.

Мы сделали выбор в пользу опыта. Нам нужны были опытные игроки в обороне. Влашич, к сожалению, получил повреждение. Жаль, что он не реализовал свой момент.

Ситуация совсем не такая, как была четыре года назад [в России]. Теперь мы — цель для всех. Двигаемся дальше, нам не о чем сожалеть», — сказал тренер Sportske novosti.

Следующий матч группового этапа ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет в воскресенье против сборной Канады.