ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиАргентина — Саудовская Аравия. Онлайн
  • 12:09
    • Месси — в старте сборной Аргентины на матч ЧМ-2022 с Саудовской Аравией
  • 13:21
    • Месси догнал Роналду по голам на чемпионатах мира
    Все новости спорта

    В «Динамо» отреагировали на информацию о болезни Смолова

    Футбол Динамо Ахмат Оренбург Фонбет Кубок России Футбол России
    В «Динамо» опровергли информацию о том, что нападающий Федор Смолов не сможет принять участие в матчах Кубка России против «Ахмата» (23 ноября) и «Оренбурга» (27 ноября).

    Федор Смолов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов

    «Не читайте перед игрой различных газет. Вчера у этого футболиста была высочайшая температура, а сегодня он провел предыгровую тренировку. Респектище таким пацанам»«, — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

    Ранее сообщалось, что Смолов не тренируется из-за высокой температуры.

    В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 18 матчах "Динамо" во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

    На данный момент "Динамо" является лидером группы С. После 4 туров подопечные Славиши Йокановича имеют 7 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентина забьет Саудовской Аравии больше пяти мячей?
  • Аргентина — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • В дерби «армейских» команд у ЦСКА будет больше шансов?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Франция сразу заявит свои права
  • Франция — Австралия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дания — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры