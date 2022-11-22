В «Динамо» отреагировали на информацию о болезни Смолова

опровергли информацию о том, что нападающийне сможет принять участие в матчах Кубка России против «Ахмата» (23 ноября) и «Оренбурга» (27 ноября).

«Не читайте перед игрой различных газет. Вчера у этого футболиста была высочайшая температура, а сегодня он провел предыгровую тренировку. Респектище таким пацанам»«, — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Ранее сообщалось, что Смолов не тренируется из-за высокой температуры.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 18 матчах "Динамо" во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

На данный момент "Динамо" является лидером группы С. После 4 туров подопечные Славиши Йокановича имеют 7 очков.