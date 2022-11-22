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    Месси назвал ЧМ-2022 последним шансом осуществить свою мечту

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    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления на ЧМ-2022 в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Физически я чувствую себя очень хорошо. Я думаю, что переживаю прекрасный момент как в личном, так и в физическом плане. У меня нет никаких проблем. Я тренировался индивидуально в качестве меры предосторожности, ничего необычного.

    Вероятно, это будет мой последний чемпионат мира, мой последний шанс осуществить большую мечту, которая у меня есть. Мы ожидаем сложного матча. Мы уважаем соперника. У нас очень хорошая группа.

    Эта команда мне очень напоминает мне ту, которая была у нас в 2014 году. Она очень сплоченная, она знает, чего хочет», — приводит слова 35-летнего Месси Mundo Deportivo.

    Для Месси это пятый чемпионат мира. Напомним, что в 2014 году вместе с Аргентиной он стал вице-чемпионом мира, уступив в финале Германии.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Аргентины в группе C сыграет с Саудовской Аравией (22 ноября), Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).

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