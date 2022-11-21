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    Широков: Надеюсь, Бердыева не назначат главным тренером «Сочи»

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    Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    «Посмотреть на Бердыева в "Сочи" будет интересно. Но трудно сказать, добьется ли он там результата. Курбан Бекиевич давно уже у нас не был. Я надеюсь, что его не назначат (смеется). У нас есть российские тренеры ничем не хуже Бердыева.

    Курбану Бекиевичу нужно отдать должное — большой специалист для России. Но он уже давно у нас не работает. Не видели его на большой сцене.

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    • Он был в "Кайрате", а сейчас в Иране. Да, был большим специалистом, когда уезжал из России. Все до сих пор к нему относятся с большим уважением. Но трудно сказать, что именно он сейчас из себя представляет и что может дать Сочи», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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