Доннарумма: Наблюдать за остальными сборными на чемпионате мира очень тяжело

Вратарь сборной Италиивысказался о поражении от Австрии (0:2) в товарищеском матче.

«Это не алиби, но наблюдать за остальными сборными на чемпионате мира очень тяжело, и мы до сих пор огорчены этим. Нет смысла плакать о себе сейчас, нам нужно засучить рукава и быть готовыми вернуться на в гонку в марте.

Мы должны преобразовать этот негатив в позитив в будущем. Я уверен, что мы это сделаем, потому что у нас отличная команда с сильными молодыми игроками, отличный штаб и тренер, которые знают, как выйти из этой ситуации сильными», — цитирует Доннарумму RAI Sport.

Напомним, что Италия не смогла пробиться на последние два чемпионата мира.