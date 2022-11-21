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    Доннарумма: Наблюдать за остальными сборными на чемпионате мира очень тяжело

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Италии Футбол Италии Сборная Австрии
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении от Австрии (0:2) в товарищеском матче.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Это не алиби, но наблюдать за остальными сборными на чемпионате мира очень тяжело, и мы до сих пор огорчены этим. Нет смысла плакать о себе сейчас, нам нужно засучить рукава и быть готовыми вернуться на в гонку в марте.

    Мы должны преобразовать этот негатив в позитив в будущем. Я уверен, что мы это сделаем, потому что у нас отличная команда с сильными молодыми игроками, отличный штаб и тренер, которые знают, как выйти из этой ситуации сильными», — цитирует Доннарумму RAI Sport.

    Напомним, что Италия не смогла пробиться на последние два чемпионата мира.

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