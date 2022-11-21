Защитник Нидерландов: Мы хорошо оборонялись, не дали Сенегалу создать много моментов

«Думаю, это была сложная игра. Мы хорошо оборонялись, не дали Сенегалу создать много моментов.
С контролем мяча у нас тоже были хорошие моменты, но и плохие. Нам нужно работать над этим.
У нас была хорошая контратака в конце матча. Верили, что сможем забить гол. Хороший результат, хороший старт.
Мы анализировали игру соперников. Конечно, Мане — особенный футболист, который делает эту сборную сильнее. Индивидуально он хорош.
Но мы не недооценивали сборную Сенегала. Мы уважаем каждого соперника. Нам нужно показывать лучшую игру, чтобы обыгрывать соперников», — цитирует Блинда «Спорт-Экспрессу».
Нидерланды делят первое место в группе А с Эквадором. Следующий матч команды проведут друг против друга 25 ноября (19.00 мск). Сенегал в этот же день сыграет с Катаром (16.00 мск).