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    Защитник Нидерландов: Мы хорошо оборонялись, не дали Сенегалу создать много моментов

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    Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд прокомментировал победу над Сенегалом (2:0) в матче 1-го тура группы А чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Дэйли Блинд
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    Дэйли Блинд

    «Думаю, это была сложная игра. Мы хорошо оборонялись, не дали Сенегалу создать много моментов.

    С контролем мяча у нас тоже были хорошие моменты, но и плохие. Нам нужно работать над этим.

    У нас была хорошая контратака в конце матча. Верили, что сможем забить гол. Хороший результат, хороший старт.

    Мы анализировали игру соперников. Конечно, Мане — особенный футболист, который делает эту сборную сильнее. Индивидуально он хорош.

    Но мы не недооценивали сборную Сенегала. Мы уважаем каждого соперника. Нам нужно показывать лучшую игру, чтобы обыгрывать соперников», — цитирует Блинда «Спорт-Экспрессу».

    Нидерланды делят первое место в группе А с Эквадором. Следующий матч команды проведут друг против друга 25 ноября (19.00 мск). Сенегал в этот же день сыграет с Катаром (16.00 мск).

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