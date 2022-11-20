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    Гол Классона помог сборной Швеции обыграть Алжир

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    Сборная Швеции одержала домашнюю победу над командой Алжира (2:0) в товарищеском матче, прошедшем в Мальме.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    Уже на 34-й минуте алжирцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Рами Бенсебаини.

    Перед перерывом шведы получили право на пенальти, который реализовал Эмиль Форсберг, а на первых минутах второго тайма экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон установил окончательный счет.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Швеция — Алжир 2:0
    Голы: 1:0 Эмиль Форсберг (пенальти) (45 + 3'), 2:0 Виктор Классон (47') Швеция: Робин Ольсен, Эмиль Хольм, Isak Hien, Виктор Линделёф (Айхам Усу, 46'), Людвиг Аугустинсон, Маттиас Сванберг (Marcus Rohden, 75'), Samuel Gustafson, Кристофер Ольссон (Йеспер Карлстрём, 66'), Эмиль Форсберг (Йеспер Карлссон, 66'), Виктор Классон (Энтони Эланга, 66'), Viktor Gyokeres (Робин Куайсон, 84') Алжир: Юсеф Мохамед Белайли (Саид Бенрахма, 77'), Ислам Слимани (Mohamed El Amine Amoura, 67'), Рияд Марез, Рамиз Зерруки (Мехди Лери, 56'), Набиль Бенталеб, Исмаэль Беннасер, Рами Бенсебаини, Ахмед Туба, Айсса Манди, Юсеф Аталь, Adi Rais Cobos Adrien M'Bolhi Предупреждения: Рами Бенсебаини (10'), Рами Бенсебаини (34'), Samuel Gustafson (68'), Isak Hien (86')

    Обе команды не сумели отобраться на чемпионат мира в Катаре.

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