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    Тренер Узбекистана прокомментировал слова Карпина о Шомуродове

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    Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ранее называл нападающего Элдора Шомуродова «кривоногим».

    Элдор Шомуродов
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    Элдор Шомуродов

    Шомуродов играл за «Ростов» Карпина с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Дженоа». Сейчас Элдор выступает за «Рому».

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    «У нас нет для него специального прозвища. Этими ногами он забил много голов и, надеемся, забьет еще. Никакого прозвища для Элдора у меня нет», — приводит слова Катанеца «Спорт-Экспресс».

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    • Сборная России встретится с Узбекистаном в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 20 ноября в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.

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