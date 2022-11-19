Тренер Узбекистана прокомментировал слова Карпина о Шомуродове

Главный тренер сборной Узбекистанапрокомментировал слова главного тренера сборной России, который ранее называл нападающего«кривоногим».

Шомуродов играл за «Ростов» Карпина с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Дженоа». Сейчас Элдор выступает за «Рому».

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«У нас нет для него специального прозвища. Этими ногами он забил много голов и, надеемся, забьет еще. Никакого прозвища для Элдора у меня нет», — приводит слова Катанеца «Спорт-Экспресс».

Сборная России встретится с Узбекистаном в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 20 ноября в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.