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    Нигматуллин: В Турции Баринову будет непросто — спросите у Дзюбы

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    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который заявил, что им интересуется клуб из турецкой Суперлиги.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Учитывая, что Россия изолирована от еврокубков, а играть на высоком уровне в крепком европейском чемпионате хочется, — почему нет? В принципе, поддерживаю Баринова в этом вопросе.

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    • Еще один фактор в пользу отъезда — то, что происходит с "Локомотивом", абсолютно невнятная политика привела к плачевным результатам. Неудивительно, что игроки не заинтересованы связывать свою карьеру с этой командой. Неровен час, железнодорожники вылетят в совсем другую лигу — самую лучшую лигу мира (шутливое прозвище Первой лиги — прим.).

    Как бы там ни было, будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто — спросите у Дзюбы», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что Баринов мог перейти в испанскую «Валенсию», но трансфер в последний момент сорвался.

    В текущем чемпионате России Баринов провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, Баринов заявил, что не перейдет в команду из топ-5 лиг, которая борется за выживание.

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