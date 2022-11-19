Нигматуллин: В Турции Баринову будет непросто — спросите у Дзюбы

Бывший голкипер сборной Россиипрокомментировал слова полузащитника «Локомотива», который заявил , что им интересуется клуб из турецкой Суперлиги.

«Учитывая, что Россия изолирована от еврокубков, а играть на высоком уровне в крепком европейском чемпионате хочется, — почему нет? В принципе, поддерживаю Баринова в этом вопросе.

Еще один фактор в пользу отъезда — то, что происходит с "Локомотивом", абсолютно невнятная политика привела к плачевным результатам. Неудивительно, что игроки не заинтересованы связывать свою карьеру с этой командой. Неровен час, железнодорожники вылетят в совсем другую лигу — самую лучшую лигу мира (шутливое прозвище Первой лиги — прим.).

Как бы там ни было, будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто — спросите у Дзюбы», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Баринов мог перейти в испанскую «Валенсию», но трансфер в последний момент сорвался.

В текущем чемпионате России Баринов провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Баринов заявил, что не перейдет в команду из топ-5 лиг, которая борется за выживание.