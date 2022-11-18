«Хочу делиться знаниями». Роналду планирует написать книгу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалиипризнался, что в будущем хочет написать книгу с полезными советами.

«Почему нет? В будущем это возможно. Я хочу делиться знаниями не только со своей семьей, но и с фанатами. Как вы знаете, их у меня много, миллионы.

Возможно, в будущем я захочу написать книгу, чтобы помогать людям. Как жить, как сохранять долголетие. Как побеждать — это самое важное.

У меня есть опыт — я уже вдохновлял людей на победы. Я считаю себя примером для подражания. Я могу помочь многим людям, если они захотят принять мою помощь», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Ранее сообщалось, что Роналду в ближайшее время может расторгнуть контракт с «МЮ».

Напомним, после скандального интервью постер с Роналду был снят с фасада «Олд Траффорд».