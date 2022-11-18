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    «Хочу делиться знаниями». Роналду планирует написать книгу

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что в будущем хочет написать книгу с полезными советами.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Почему нет? В будущем это возможно. Я хочу делиться знаниями не только со своей семьей, но и с фанатами. Как вы знаете, их у меня много, миллионы.

    Возможно, в будущем я захочу написать книгу, чтобы помогать людям. Как жить, как сохранять долголетие. Как побеждать — это самое важное.

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    • У меня есть опыт — я уже вдохновлял людей на победы. Я считаю себя примером для подражания. Я могу помочь многим людям, если они захотят принять мою помощь», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

    Ранее сообщалось, что Роналду в ближайшее время может расторгнуть контракт с «МЮ».

    Напомним, после скандального интервью постер с Роналду был снят с фасада «Олд Траффорд».

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